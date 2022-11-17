Бюджетные доходы Китая сократились

Доходы госбюджета Китая с начала 2022 года упали на 4,5%, при этом расходы выросли на 6,4%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство финансов КНР, передает Day.Az.

В период с января по октябрь 2022 года доходы государственного бюджета Китая упали до 17,33 трлн. Вместе с этим расходы поднялись до 20,63 трлн юаней. То есть дефицит бюджета составил 3,3 трлн юаней.

В публикации указали, что доходы бюджета Китая упали из-за сокращения объемов собранных налогов на 8,9%. При этом доходы от прочих источников в бюджет выросли на 23,2%. Однако налог на добавленную стоимость (НДС) в этом году принес на 29,1% меньше средств, чем за аналогичный период прошлого года.