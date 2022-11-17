В Британии объявили о новой заморозке тарифов на свет

Правительство Великобритании в апреле следующего года зафиксирует тарифы на электроэнергию на 12 месяцев, однако на более высоком уровне, чем в настоящее время. Об этом министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, представляя в четверг в Палате общин британского парламента налоговую программу сформированного в конце октября кабинета министров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В апреле мы продлим программу гарантированной цены на дополнительные 12 месяцев на более высоком среднем уровне расходов в £3 тыс. ($3,5 тыс. - прим. ТАСС) на каждое домохозяйство", - сказал министр. С 1 октября тарифы были зафиксированы на уровне £2,5 тыс. ($2,95 тыс. в год). По оценкам британского энергетического регулятора Ofgem именно столько будут составлять расходы среднестатистической британской семьи, которая пользуется как электричеством, так и газом.

Хант сказал, что с учетом прогнозов более высоких темпов роста реальных тарифов, объявленная в четверг заморозка будет означать, что каждая семья в год сэкономит около £500 ($590) на отоплении. При этом наиболее нуждающимся слоям населения будет оказана дополнительная поддержка в размере от £150 до £900 ($177 - $1,06 тыс.).

На фоне энергетического кризиса в Европе стоимость электроэнергии для британских домохозяйств выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. С 1 октября тарифы были повышены, а средняя цена 1 кВт·ч составляет 34 пенса ($0,4). Цена газа по сравнению с октябрем 2021 года выросла в два с половиной раза до 10 пенсов ($0,12) за 1 кВт·ч (соответствует примерно 0,1 куб. м).