Германия может столкнуться с дефицитом мяса

В ближайшие месяцы Германия может испытать дефицит мяса из-за массового закрытия производств. Об этом пишет издание Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации указали, что представители мясной промышленности Германии предупреждают о возникновении перебоев в снабжении мясом, в особенности, свининой. Участники рынка отмечают, что полки магазинов могут опустеть через четыре-шесть месяцев. Это происходит из-за действий политиков, которые заявляют о необходимости сократить поголовье скота на 50% ради благополучия животных и защиты климата. Это, в свою очередь, может привести к закрытию производств, скачку цен на мясо, а на прилавках будет меньше товара.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что такие суждения лишают животноводов поддержки. Кроме того, нет никаких изменений в законе по поводу строительства новых и более улучшенных стойл. Несмотря на то, что вегетарианство становится все популярнее в последние годы, все-таки 90% населения Германии употребляет мясо. Поэтому есть риск скатывания в продовольственный кризис наравне с энергетических из-за неверных решений властей страны.

Аналитики посчитали, что "круговорот веществ" в аграрном секторе нарушится, если поголовья скота будет уменьшаться. Это приведет к уменьшению объема удобрений, которые необходимы для выращивания овощей. То есть, грубо говоря, без мяса не будет овощей.