В Иране начали выносить смертные приговоры протестующим

Исламский революционный суд Ирана приговорил трех протестующих к смертной казни с возможностью обжалования. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает BBC Farsi.

По заявлению судебных властей, один из протестующих на автомобиле сбил насмерть полицейского и ранил нескольких других. Два других участника протестов обвиняются в вооруженном нападении на правоохранителей и в умышленном поджоге. Власти Ирана не разглашают личности обвиняемых, чьи признания транслировались в эфире иранских телеканалов.

Сообщается, что норвежская правозащитная организация Iran Human Rights выступила с заявлением, что решение суда не имеет юридической силы, и призвала международное сообщество препятствовать иранским властям в исполнении приговора. Организация опубликовала данные о гибели 342 человек в ходе протестов в Иране за последние два месяца. Правозащитники отмечают, что 43 погибших являлись несовершеннолетними.