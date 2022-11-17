Глава британского Минфина заявил о повышении налогов для богатых

Власти Британии собираются серьезно повысить налоги для богатых. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на речь заявлений министра финансов страны Джереми Ханта во время выступления в парламенте.

Британия планирует существенно повысить налоги для богатых, чтобы найти деньги для стабилизации бюджета и защитить уязвимые слои населения, отметили в публикации.

По данным издания, теперь налог в 45% будет распространяться на тех, кто ежегодно зарабатывает свыше £125,14 тыс. Ранее же эта сумма была на уровне £150 тыс. Также одновременно разработаны меры, которые помогут бедным домохозяйствам и пенсионерам. Речь идет об индексации социальных выплат, росте минимальной ставки оплаты труда и ограничении по росту стоимости аренды соцжилья.

13 ноября Хант заявил, что все граждане страны столкнутся с повышением налогов. По словам министра, новое правительство будет стремиться к снижению инфляции, которая достигла в сентябре в годовом исчислении 10,1%, что является наивысшим показателем за 40 лет.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан. Сунак добавил, что в настоящее время ключевая цель в его работе - борьба с инфляцией.