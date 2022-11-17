Стамбул продолжает оставаться "центром надежды".

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, так прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу достижение договоренности о продлении черноморской зерновой инициативы.

Он напомнил, что благодаря достигнутой сегодня договоренности зерновая сделка, имеющая большое значение для глобального обеспечения продовольствием, продлена еще на 120 дней.

"Мы продолжим мирные усилия под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - написал Чавушоглу.