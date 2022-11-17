Иран призвали соблюдать обязательства

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Иран соблюдать обязательства в рамках соглашения о гарантиях по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в принятом в четверг Советом управляющих МАГАТЭ тексте резолюции о "Соглашении о гарантиях по ДНЯО с Исламской Республикой Иран".

Совет подчеркнул "независимую роль МАГАТЭ в проверке соблюдения Ираном его обязательств по гарантиям, предусмотренных ДНЯО", а также указал на необходимость их соблюдения исламской республикой.

Согласно резолюции, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси должен подготовить к марту 2023 года доклад о соблюдении Ираном обязательств по соглашению о гарантиях в рамках ДНЯО. "Совет просит генерального директора представить доклад о выполнении Ираном соглашения о гарантиях по ДНЯО и настоящей резолюции на рассмотрение Совета управляющих в марте 2023 года или раньше, если это будет целесообразно", - говорится в документе.

Кроме того, МАГАТЭ призвало Иран к сотрудничеству для решения вопросов, связанных с ядерной программой исламской республики. Совет подчеркнул "необходимость полного и своевременного сотрудничества Ирана с агентством с целью прояснения и урегулирования давно не решенных проблем", которые, как предполагается, обусловлены тем, что исламская республика не выполняет гарантии мирного характера своей ядерной программы.