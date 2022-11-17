Хулуси Акар об ожиданиях Турции от Финляндии и Швеции

Турция ожидает от Финляндии и Швеции учета обеспокоенности Анкары в сфере нацбезопасности, а также выполнения обязательств, взятых скандинавскими странами в рамках Трехстороннего меморандума, подписанного на полях июньского саммита НАТО в Мадриде. Об этом в интервью финской газете Helsingin Sanomat сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Акар напомнил, что Турция - единственная страна НАТО, которая на протяжении многих лет одновременно ведет борьбу с рядом террористических организаций.

Современная Турция защищает границы Европы и НАТО не только от угрозы терроризма, но и от наплыва нелегальных мигрантов, подчеркнул министр.

Турецкий министр напомнил, что Финляндия с 1340 км сухопутной границей с РФ, после вступления в НАТО получит право обратиться за помощью к партнерам по Альянсу, в том числе и Турции. "Наша страна вместе с другими партнерами защитит границы скандинавских стран, поэтому, когда Финляндия и Швеция просят Анкару взять на себя подобную ответственность, то должны и сами относиться с пониманием к вопросам, беспокоящим турецкую сторону. Мы ожидаем от Финляндии и Швеции понимания и выполнения обязательств, взятых на полях мадридского саммита", - сказал он.

Хулуси Акар ответил и на вопрос, намерена ли турецкая сторона одобрить заявки Финляндии и Швеции по НАТО до предстоящих в Турции выборов 2023 года. "Это зависит не от нас, а от скандинавских стран. Я призвал министров обороны Финляндии и Швеции незамедлительно предпринять все необходимые шаги. Пригласил министра обороны Финляндии Антти Кайкконена в Турцию. Визит запланирован на начало декабря", - сказал турецкий министр.

Хулуси Акар также выразил удовлетворение заявлениями премьера и главы МИД Швеции о том, что террористы YPG (сирийское крыло PПK - ред.) "органически, иерархически и финансово связаны" с террористами РПК.

Анкара ждет аналогичных заявлений и от финских официальных лиц, подчеркнул Акар.