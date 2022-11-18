Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в провинции Ормузган на юге Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA, землетрясение, эпицентр которого находился в районе Бендер-Конг города Бендер-Ленге провинции Ормузган.

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на глубине 16 километров.

Генеральный менеджер кризисного управления провинции Ормузган Мехрдад Хасанзаде, сообщил, что группы спасателей отправлены в Бендер-Конг для оценки ситуации и начата работа по оказанию первой необходимой помощи.

Информации о жертвах и разрушениях нет.