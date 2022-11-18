https://news.day.az/world/1512298.html Сильное землетрясение в Иране
Сильное землетрясение в Иране
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в провинции Ормузган на юге Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA, землетрясение, эпицентр которого находился в районе Бендер-Конг города Бендер-Ленге провинции Ормузган.
Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на глубине 16 километров.
Генеральный менеджер кризисного управления провинции Ормузган Мехрдад Хасанзаде, сообщил, что группы спасателей отправлены в Бендер-Конг для оценки ситуации и начата работа по оказанию первой необходимой помощи.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
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