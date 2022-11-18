Тюркский мир ни перед кем не склоняет голову

Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард после встречи в Анкаре выступили на совместной пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сказал: "Мы видели, что США, особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации турецких государств (TDT) и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: Есть тюркский мир, который не склоняет голову перед любыми угрозами, будь это ЕС или США".

Глава МИД Турции подчеркнул особую важность продления зернового коридора, который удалось согласовать благодаря посредническим усилиям Турции, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ООН.

Министр отметил, что Турции в рамках этой инициативы пришлось вести интенсивные контакты, особенно по поводу экспорта российского аммиака из Одессы и портов Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Германии. Он добавил, что для решения продовольственной безопасности также следует учитывать интересы России.

Чавушоглу напомнил, что Турция также выступает посредником в таких вопросах, как обмен пленными и встреча официальных лиц Международного агентства по атомной энергии и Росатома. По словам турецкого министра, Анкара продолжит свои усилия в решении этих проблем.

Мевлют Чавушоглу коснулся темы международных отношений Турецкой Республики Северного Кипра.

"Мы не нуждаемся в разрешении чтобы Турецкая Республика Северного Кипра стала членом-наблюдателем в международной организации", - сказал Чавушоглу.

"Наш посыл США заключается в том, что они нарушили баланс как в турецко-греческих отношениях, так и на Кипре. Будьте уравновешены и если вы говорите о международном праве, посмотрите на нарушения Греции и греческой части. Начался турецкий век, началась турецкая весна. Мы можем сказать, что с вступлением ТРСК в состав Организации тюркских государств (ОТГ) открылась новая эра. В этом вопросе мы не нуждаемся в разрешении США, или еще кого то", - подчеркнул Чавушоглу.