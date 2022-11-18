Глава Пентагона отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в пятницу в Канаду, Индонезию и Камбоджу, при этом Пентагон пока не может уточнить, будут ли у него какие-либо контакты с коллегами из КНР в ходе этой поездки.

Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра, в пятницу, министр отправится в поездку в Канаду, Индонезию и Камбоджу", - сообщила она. По ее словам, в Канаде Остин примет участие в форуме по международной безопасности в Галифаксе. "Он также встретится с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд, чтобы обсудить тесные взаимоотношения в сфере обороны между США и Канадой, а также важность стратегических инвестиций в военный потенциал", - добавила Сингх.

Затем шеф Пентагона отправится в Индонезию, где он "встретится с представителями вооруженных сил и правительства высокого ранга".

После этого Остин примет участие в Совещании министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами ("СМОА плюс"). Этот механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США, Япония) создали в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.