Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на рекордную сумму

Парламент Швеции одобрил изменения в госбюджет, которыми предусматривается выделение Украине военной помощи на рекордную сумму. Речь идет о $287 миллионах.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается на сайте шведского парламента.

Изменения в бюджет были предложены правительством страны. Предусматривается передача Украине систем ПВО, боеприпасов и другой помощи.

"Риксдаг (парламент Швеции - ред.) решил предоставить правительству полномочия выделить Украине оборонные материалы в 2022 году максимальной стоимостью 3 007 800 000 крон. Речь идет о системах противовоздушной обороны и боеприпасах к ним, бронированных автомобилях, личном снаряжении, в том числе зимних наборах для защиты тела, оборудовании для наведения пушек, обычных и камуфлированных палатках", - говорится в сообщении.