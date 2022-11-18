https://news.day.az/world/1512309.html Баллоны с газом взорвались в Ираке - много пострадавших
Баллоны с газом взорвались в Ираке - много пострадавших
Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по сообщению местных СМИ, 15 человек получили ранения.
В результате взрыва обрушились три здания.
Сколько человек могло находиться в зданиях на момент обрушения, неизвестно.
На месте работают экстренные службы.
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