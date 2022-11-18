Баллоны с газом взорвались в Ираке
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Баллоны с газом взорвались в иракской Сулеймании.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по сообщению местных СМИ, 15 человек получили ранения.

В результате взрыва обрушились три здания.

Сколько человек могло находиться в зданиях на момент обрушения, неизвестно.

На месте работают экстренные службы.