Авианосцы США, Британии, Франции, Италии проводят операцию в Атлантике

Пять авианосных ударных групп (АУГ) Великобритании, Италии, Соединенных Штатов и Франции проводят запланированную совместную операцию в Атлантическом океане, Северном и Средиземном морях.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, от Великобритании, Италии и Франции задействовано по одному авианосцу, а от США два - "Джеральд Форд" и "Джордж Буш".

По ее словам, проводимая операция предоставляет союзным странам возможность эффективно координировать боевые силы во всем Евроатлантическом регионе, демонстрируя при этом слаженность и оперативную совместимость НАТО. Это также возможность испытать взаимодействие союзников и отработать концепцию НАТО "сдерживать и защищать" во всех географических регионах, оперативных сферах и функциональных областях альянса.