Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле

Прокуратура Турции завершила допрос 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула и потребовала их ареста.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TRT.

Среди подозреваемых, которым грозит арест, в том числе и предполагаемая исполнительница теракта Ахлам Альбашир.

13 ноября на пешеходной улице Истиглал в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв.

Минюст Турции заявил, что это был террористический акт.

В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали - более 80.