https://news.day.az/world/1512311.html Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
Прокуратура Турции потребовала арестовать 17 подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле
Прокуратура Турции завершила допрос 17 подозреваемых в причастности к теракту в центре Стамбула и потребовала их ареста.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TRT.
Среди подозреваемых, которым грозит арест, в том числе и предполагаемая исполнительница теракта Ахлам Альбашир.
13 ноября на пешеходной улице Истиглал в одном из центральных районов Стамбула произошел взрыв.
Минюст Турции заявил, что это был террористический акт.
В результате взрыва погибли шесть человек, пострадали - более 80.
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