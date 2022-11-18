Великобритания утрачивает свой влиятельный статус

Великобритания стремительно теряет свои позиции влиятельной державы из-за политический неопределенности и экономических проблем, данное положение дел показал прошедший на этой неделе на Бали саммит Группы двадцати (G20). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС такое мнение выразил в своей колонке агентству Bloomberg обозреватель Алан Кроуфорд.

По его словам, Великобритании и ее новому премьер-министру Риши Сунаку вскоре придется столкнуться с необходимостью одновременного повышения налогов и снижения трат. "Один из выводов саммита на этой неделе состоит в том, что теперь нужно учитывать другие центры силы. Новая реальность заключается в том, что мир многополярен, и он не будет ждать, пока Соединенное Королевство разберется со своими финансами или несостоятельной политикой", - указывает Кроуфорд.

Автор статьи отмечает, что фокус мировой дипломатии смещается в том числе в сторону Азии "где развивающиеся страны, такие как Вьетнам, присоединяются к Китаю на встречах АТЭС".

Согласно базирующемуся в Лондоне Центру экономических и бизнес-исследований, Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. На этом фоне еще в сентябре бывший премьер-министр королевства Лиз Трасс объявила о заморозке тарифов на электроэнергию для домохозяйств сроком на два года. Однако впоследствии этот период был сокращен лишь до апреля 2023 года в связи с тем, что на возмещение затрат поставщиков из бюджета пришлось бы выделить 150 млрд фунтов (178 млрд долларов по текущему курсу).