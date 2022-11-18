Катар, ОАЭ и Бахрейн приветствуют усилия Турции и ООН

Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн высоко оценили усилия Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) по продлению соглашения о поставках зерна из Украины на 4 месяца, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В письменном заявлении МИД Катара говорится, что Доха приветствует продление соглашения на отгрузку зерна из Черного моря до 120 дней.

В заявлении подчеркивается, что отгрузка зерна смягчила продовольственный кризис в мире, также указано, что Катар высоко оценивает усилия, приложенные ООН и Турцией для достижения этого результата.

МИД ОАЭ также выразил удовлетворение продлением соглашения на отгрузку зерна из украинских портов.

В заявлении, отмечается, что интенсивные усилия Турции и ООН достойны самой высокой оценки. 4-х месячный период, открывший путь для экспорта зерновых продуктов из Украины и России через Черное море, поможет ликвидировать продовольственного дефицита в мире.

ОАЭ подчеркивает важность положительного отклика России и Украины на усилия по этому соглашению, также выражается пожелание мира между двумя странами.

Министерство иностранных дел Бахрейна высоко оценивает усилия Турции и ООН по продлению соглашения.

Власти Бахрейна считают, что продление зернового соглашения на 4 месяца будет способствовать облегчению бремени стран, имеющих проблемы с продовольствием.