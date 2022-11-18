В Германии призвали продлить работу оставшихся АЭС

Власти ФРГ не должны осуществлять свой план по остановке всех имеющихся у страны АЭС в следующем году, считает премьер-министр Баварии, лидер оппозиционной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В эфире телеканала ZDF он указал, что Германии стоит продлить их работу до конца 2024 года, если она не хочет столкнутся с возможным риском экономического спада.

"Мы до сих пор не знаем, как долго продлится конфликт [на Украине]. На предстоящую зиму все подготовлено. Но как обстоят дела на постоянной основе? <...> Я обеспокоен тем, что может возникнуть сценарий экономического спада" - цитирует слова Зёдера ТАСС.

Как указал премьер Баварии, остановка всех АЭС может стать неправильным решением для Германии. Он также подчеркнул, что без атомной энергетики стране придется положиться на другие источники энергии, цены на которые остаются на высоком уровне.