В Англии выявили первые подозрение на вирус «Эбола»

В графстве Эссекс, в Восточной Англии, одно из отделений больницы города Колчестер было закрыто на карантин из-за подозрения на заражение вирусом Эбола у одного из пациентов, пишет Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пациент недавно приехал из Африки, у него наблюдаются некоторые из симптомов, характерных для заражения этим вирусом. Помимо теста на вирус Эбола, у него взяты анализы на возбудители других геморрагических лихорадок: вирус Ласса и вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Результаты будут получены только через несколько дней.

Других пациентов клиника пока не принимает.