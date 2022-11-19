https://news.day.az/world/1512328.html В Англии выявили первые подозрение на вирус «Эбола»
В Англии выявили первые подозрение на вирус «Эбола»
В графстве Эссекс, в Восточной Англии, одно из отделений больницы города Колчестер было закрыто на карантин из-за подозрения на заражение вирусом Эбола у одного из пациентов, пишет Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пациент недавно приехал из Африки, у него наблюдаются некоторые из симптомов, характерных для заражения этим вирусом. Помимо теста на вирус Эбола, у него взяты анализы на возбудители других геморрагических лихорадок: вирус Ласса и вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.
Результаты будут получены только через несколько дней.
Других пациентов клиника пока не принимает.
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