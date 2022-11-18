Великобритания: "Болезненные меры неизбежны"

Экономика Великобритании уже находится в рецессии, и нет никакого способа избежать болезненных фискальных мер: об этом заявил глава британского минфина Джереми Хант, представляя парламенту новый проект государственного бюджета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, cреди прочего, документ предполагает снижение расходов на 30 млрд фунтов стерлингов и увеличение налогов на 25 млрд.

Джереми Хант, министр финансов Великобритании:

"Перед лицом беспрецедентных глобальных трудностей семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медсёстры и многие другие беспокоятся о будущем. Сегодня мы представляем план по снижению стоимости жизни, преодолению кризиса и восстановлению нашей экономики. Наши приоритеты - стабильность, рост и государственный сектор".

Для миллионов британцев кризис уже оказался самым тяжёлым за многие десятилетия. В борьбе с колоссальной инфляцией королевство находится в очень невыгодном положении по сравнению с ближайшими соседями - из-за отказа от Единого рынка Евросоюза.

Итан Ильзецки, аналитик:

"У большинства стран есть торговые каналы, с помощью которых они могут смягчать ситуацию, переключаться между разными торговыми партнерами, снижать инфляционное давление, когда оно возникает. У Великобритании, несомненно, из-за "брексита" больше проблем".

Показатель инфляции в стране сейчас уже превышает 11%. Проект бюджета всё же предусматривает разного рода компенсации для малоимущих и уязвимых. Остальные жёсткие меры должны, по замыслу правительства, успокоить рынки и восстановить доверие глобальных игроков.