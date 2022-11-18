Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет всех стран

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что надо уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам китайского политика, нельзя допускать того, чтобы другие государства вмешивались во внутренние дела других государств.

Важным, по мнению председателя КНР, является урегулирование разногласий и споров между странами мирным путем. Подобных результатов можно достичь при помощи консультаций и диалога, добавил китайский государственный деятель.

Также Также Си Цзиньпин призвал к усилению макроэкономической координации и содействию упрощению процедуры торговли. Приоритеты в политике Си Цзиньпин назвал на 29-й неформальной встрече лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.