Семь человек погибли при пожаре в Башкирии

Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни семи человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагедия произошла 18 ноября в Стерлитамакском районе. В деревне Матвеевка вспыхнул двухквартирный кирпичный дом.

К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил одну из квартир. На тушение возгорания у специалистов ушло больше часа. Всего пожар охватил 56 квадратных метров.

В сгоревшем доме спасатели обнаружили тела семи человек. Пятеро из них - дети.

"В ходе тушения обнаружены семь погибших, из них два взрослых - мужчина и женщина, и пятеро детей - мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть", - говорится в сообщении.

Кроме того, пожарным удалось спасти из горящего дома двоих детей. Об их состоянии не сообщается.

Сейчас устанавливаются точные причины смерти людей, а также самого пожара. На месте продолжают работать экстренные службы.