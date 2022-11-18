США призвали все страны осудить ракетный пуск КНДР

Соединенные Штаты призвали все страны осудить очередной ракетный пуск Северной Кореи, призвав Пхеньян к серьезным переговорам. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР к серьезным переговорам. Дверь для дипломатии еще не закрыта...", - обратили внимание в Вашингтоне.

По словам представителей Белого дома, Пхеньяну нужно как можно скорее перестать вести дестабилизирующую деятельность.

Вместо многократных запусков ракет КНДР надо пойти по дипломатическому пути, обратили внимание в Белом доме.

"Этот запуск является наглым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН...", - подчеркнула американская сторона.

США, в свою очередь, пообещали предпринять все требующиеся меры для обеспечения своей безопасности, а также безопасности Южной Кореи и Японии.