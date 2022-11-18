Тяжелое ДТП в Пакистане

В пакистанской провинции Синд пассажирский автобус упал в канаву с водой, в результате погибли минимум 20 человек, 13 человек получили ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AFP, информацию об этом распространила пакистанская полиция.

Инцидент произошел на участке междугородного шоссе "Индус Хайвей" в западной части региона.

Сообщается, что среди погибших 8 женщин и 10 детей в возрасте 10-15 лет. Состояние двух из пострадавших оценивается как тяжелое.