В США зафиксировали редкий случай рождения слонят-близнецов

В США слониха родила близнецов. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, новорожденные слонята - первый зарегистрированный случай выживших близнецов, родившихся в США. Это связано с тем, что рождение двойни у данного вида животных происходит редко. Кроме того, зачастую один из близнецов не выживает. Однако два новорожденных слоненка мужского пола родились здоровыми.

Смотрители зоопарка не знали о том, что слониха беременна двумя детенышами, так как этим животным сложно делать УЗИ. Как поделились сотрудники учреждения с изданием, они очень удивились, когда через 10 часов после появления первого детеныша слониха родила второго.