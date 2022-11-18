В США зафиксировали редкий случай рождения слонят-близнецов
В США слониха родила близнецов. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечает издание, новорожденные слонята - первый зарегистрированный случай выживших близнецов, родившихся в США. Это связано с тем, что рождение двойни у данного вида животных происходит редко. Кроме того, зачастую один из близнецов не выживает. Однако два новорожденных слоненка мужского пола родились здоровыми.
Смотрители зоопарка не знали о том, что слониха беременна двумя детенышами, так как этим животным сложно делать УЗИ. Как поделились сотрудники учреждения с изданием, они очень удивились, когда через 10 часов после появления первого детеныша слониха родила второго.
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