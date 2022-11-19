Карманные часы пассажира "Титаника" будут проданы на аукционе за 118 000 долларов. Они остановились в тот самый момент, когда их владелец утонул вместе с кораблем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часы принадлежали Оскару Вуди. Его тело было поднято на поверхность спустя десять дней после трагедии, а личные вещи были изъяты, чтобы потом передать их семье. Мужчина служил почтмейстером на "Титанике". Когда лайнер начал тонуть, он и четверо коллег попытались спасти сотни почтовых мешков, перенеся их на верхние палубы.

Позже часы оказались в руках вдовы Оскара. Она передала их масонской ложе, в которой состоял Вуди. Оттуда артефакт попал к частному коллекционеру, решившему продать его.

"Вероятно, это один из самых знаковых и важных предметов среди памятных вещей "Титаника", выставленных на аукцион в последние годы", - считают эксперты.