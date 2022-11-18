В Тебризе убита студентка азербайджанского происхождения

Во время протестов в Тебризе была убита студентка Университета медицинских наук Айлар Хагги, она была родом из села Малик (Маликан) Восточного Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran, девушка укрылась в одном из зданий после того, как правительственные силы начали применять силу в отношении демонстрантов.

Несколько спецназовцев ворвались в здание, на одном из этажей которого пряталась студентка, и сбросили ее с высоты. А.Хагги, получившая тяжелые травмы, скончалась на месте.

Тело девушки не разрешили отвезти в родное село для захоронения. На семью погибшей и ее отца оказали давление, выдвинув требование, чтобы похороны не предавалась огласке.

Отметим, что по данным на 16 ноября, число убитых с начала протестов в муллакратической республике достигло 362 человек.