Павильон дотла сгорел в России

В Самаре сгорел павильон в Советском районе на улице Аврора.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как стало известно РЕН ТВ, в результате инцидента погибла женщина и еще один мужчина пострадал.

В нашем распоряжении оказались кадры, на которых запечатлены последствия возгорания.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Павильон загорелся ночью. Полностью огонь был потушен в 5:45 утра.

В настоящее время устанавливается личность погибшей.