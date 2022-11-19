https://news.day.az/world/1512441.html Павильон дотла сгорел в России - ВИДЕО
Павильон дотла сгорел в России - ВИДЕО
В Самаре сгорел павильон в Советском районе на улице Аврора.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как стало известно РЕН ТВ, в результате инцидента погибла женщина и еще один мужчина пострадал.
В нашем распоряжении оказались кадры, на которых запечатлены последствия возгорания.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Павильон загорелся ночью. Полностью огонь был потушен в 5:45 утра.
В настоящее время устанавливается личность погибшей.
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