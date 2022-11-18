В Швеции подтвердили факт диверсии на "Северных потоках"

Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются диверсией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это подтвердила шведская прокуратура, отметив, что расследование продолжается.

"Во время осмотра места преступления, который проводился в Балтийском море, было собрано большое количество улик, все в районе было тщательно задокументировано. Экспертизы, проведенные до настоящего времени, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных посторонних предметов. Предварительная аналитическая работа продолжается, чтобы сделать более обоснованные выводы об инциденте", - проинформировал ведущий предварительное расследование прокурор Матса Юнгквист.

Предварительное расследование очень сложное и всестороннее, отмечает прокуратура Швеции. Оно призвано доказать, "можно ли кому-либо предъявить подозрения в совершении преступления".

"Для продолжения работы с предварительным расследованием <...> важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое", - отметил Юнгквист. В настоящее время прокурор не может предоставить больше информации и не доступен для СМИ.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях, произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.