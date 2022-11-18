https://news.day.az/world/1512458.html В Иране убиты сотрудники КСИР и Министерства безопасности
В Иране убиты сотрудники КСИР и Министерства безопасности
В иранской провинции Западный Азербайджан протестующие убили сотрудников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и Министерства безопасности страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера ночью в городе Бутан провинции Западный Азербайджан погибли в столкновениях сотрудник Министерства безопасности Мехди Иснаашари и член КСИР.
Они были похоронены сегодня в городе Урмия.
Поиски убийц продолжаются.
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