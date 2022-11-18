В Иране убиты сотрудники КСИР и Министерства безопасности

В иранской провинции Западный Азербайджан протестующие убили сотрудников Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и Министерства безопасности страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вчера ночью в городе Бутан провинции Западный Азербайджан погибли в столкновениях сотрудник Министерства безопасности Мехди Иснаашари и член КСИР.

Они были похоронены сегодня в городе Урмия.

Поиски убийц продолжаются.