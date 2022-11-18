Глава Apple обратился к индийскому подростку

Глава Apple Тим Кук написал письмо жителю Индии, который выжил после падения на природе благодаря умным часам американской компании. Об этом сообщает The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

17-летний Смит Мета рассказал изданию, что упал примерно с высоты в 40 метров. Падение привело к тому, что Мета сломал обе лодыжки. Подросток понял, что оставил смартфон в рюкзаке друга и смог связаться с родными с помощью умных часов Apple Watch.

"Мне пришлось пройти длительный период реабилитации, так как я не мог переносить вес на ноги и какое-то время был прикован к инвалидной коляске", - отметил юноша.

Позже он решил написать благодарственное письмо Тиму Куку. К удивлению жителя Индии он получил ответ. "Я так рад, что вы на пути к выздоровлению. Большое спасибо, что поделились с нами своей историей. Желаю вам полного и скорейшего выздоровления. Всего наилучшего, Тим", - написал Кук.