Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во второй половине дня предстоит еще один международный разговор. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Состоялся телефонный разговор уже президента [России Владимира] Путина с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет", - сказал он.

Также Песков отметил, что во второй половине дня будет еще один международный разговор.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщал, что турецкий лидер хотел бы обсудить с российским коллегой вопрос поставки продовольствия и удобрений из России в нуждающиеся страны в рамках зерновой сделки.

В предыдущий раз Путин и Эрдоган говорили по телефону 1 ноября.