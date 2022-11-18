Болельщики и футболисты съезжаются в Катар

Начиная с воскресенья, на ближайший месяц внимание болельщиков будет приковано к Катару, где официально стартует чемпионат мира по футболу 2022.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, все клубные соревнования поставлены на паузу, лучшие из лучших игроков в составе 32 стран-участниц съезжаются на Аравийский полуостров, чтобы сразиться за звание лучшей команды мира.

Несмотря на споры вокруг этого мундиаля, президент ФИФА считает, что турнир сблизит людей.

Этот чемпионат также может стать знаковым для Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые завершают свою выдающуюся карьеру.

Для звезды прошлого кубка мира Килиана Мбаппе - это шанс сравняться с самим Пеле, если французу удастся выиграть оба своих первых чемпионата.

Теперь, когда болельщики со всего мира заполонили улицы, все в ожидании матча-открытия в Дохе, где сборная хозяйки турнира Катара сыграет против Эквадора.

Сэм Ашу, Euronews:

- Волнение в Дохе нарастает, местные жители ждали этого уже более двенадцати лет. Население Катара составляет всего около 2 миллионов человек. Сейчас эта цифра значительно увеличилась, а ведь чемпионат еще не начался. Здесь, где я нахожусь, в столице страны, многие здания покрыты флагами стран-участниц, много настенных рисунков игроков. Это стало своего рода произведением футбольного искусства здесь, в Дохе. Более 3,5 миллиардов человек посмотрели чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил в прошлом месяце, что ожидает еще 1,5 миллиарда зрителей на этом чемпионате в Катаре. Под силу ли самой маленькой стране-организатору справиться с этой задачей?