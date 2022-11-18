Индия успешно запустила свою первую частную космическую ракету
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Индия успешно запустила свою первую частную космическую ракету Vikram-S от Skyroot Aerospace.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Запуск одноступенчатой топливной ракеты призван помочь утвердить большинство технологий Vikram rockets.