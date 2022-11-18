Сколько потратит Финляндия на стройку ограждений на границе с РФ?

Строительство заграждений на юго-востоке Финляндии, расположенных в 7,5 метра от государственной границы с Россией, обойдется Хельсинки в €380 млн. Об этом сообщили в пятницу на пресс-конференции в финской столице сотрудники Пограничной службы республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, строительство будет проходить в несколько этапов, и власти планируют выкупить у местных землевладельцев необходимые участки земли. Первый "пилотный" сегмент длиной 3 км начнут строить в марте в Иматре. На втором этапе, который стартует летом будущего года, начнется возведение заграждений в районах пунктов пересечения границы и на близлежащих территориях.

Общая протяженность сооружения составит 200 км, а высота - 3 метра. Постройку оснастят камерами и приборами ночного видения. Реализация проекта завершится к 2026 году.

О планах сооружения заграждений финские власти проинформировали российскую сторону.