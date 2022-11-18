По делу о теракте в Стамбуле, в результате которого шесть человек погибли и 81 получил ранения, был задержан 51 человек, в том числе Ахлам Аль-Башир, подложившая бомбу на площади Таксим, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

17 подозреваемых, включая Аль-Башир, были арестованы в соответствии со статьями "нарушение единства и целостности государства", "умышленное убийство", "содействие умышленному убийству", "покушение на убийство" Уголовного кодекса Турции. Трое подозреваемых освобождены под судебный надзор.

А 29 подозреваемых, освобожденных прокуратурой, будут депортированы.

Кроме того, был задержан еще один причастный к теракту в Стамбуле.

Гусейн Гюнеш, который встретил в Эдирне Билала Гасани, причастного к инциденту на площади Таксим, и помог тому бежать за границу, также находится под стражей.

Местонахождение Гюнеша было установлено на основе показаний Аммара Жаркаса, который вывез Гасани из провинции.

Жаркас также сказал в своих показаниях, что позвонил Халилу Менджу из Кобани и попросил его забрать Билала и Ахлам Аль-Башир.