Создателя популярного персонажа игр арестовали в Японии

Разработчик Юдзи Нака, один из создателей персонажа игр ежа Соника, был арестован в Японии по делу об инсайдерской торговле с участием бывших сотрудников игровой компании Square Enix. Об этом сообщает Fuji News Network, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что Наку считают одним из соучастников преступной схемы получения дохода от акций на основе получения конфиденциальной информации.

Скандал сосредоточен вокруг бывшего сотрудника Square Enix Тайсуке Сазаки. Он узнал, что в разработке мобильной игры Dragon Quest Tact принимает участие студия Aiming. Сазаки и еще один бывший сотрудник Square Enix, Фумиаки Судзуки, якобы приобрели 162 тыс. акций до официального анонса проекта.

По версии следствия, Нака тоже якобы знал об участии Aiming и купил 10 тыс. акций до анонса игры. Нака работал с Square Enix над игрой Balan Wonderworld с 2018 по 2021 год.