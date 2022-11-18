Президент Alibaba Group о разработке технологии для контроля за людьми

Президент Alibaba Group Джон Майкл Эванс рассказал о скором создании специальных "трекеров углеродного следа" для контроля за людьми.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Мы разрабатываем технологию, позволяющую потребителям измерять свой собственный углеродный след. Что это значит? Это то, куда они путешествуют, как они путешествуют, что они едят, что они потребляют на платформе. Итак, это трекер индивидуального углеродного следа. Следите за новостями. Мы еще не ввели его в эксплуатацию, но мы работаем над этим", - сказал Эванс.