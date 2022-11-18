Крупнейшая торговая выставка MÜSİAD EXPO прошла в Стамбуле

2-5 ноября в Стамбуле прошла крупнейшая торговая выставка Турции и региона MÜSİAD EXPO.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Turkicworld, выставка, проводимая раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD), собрала крупные компании оборонной промышленности Турции и до 100 тыс. промышленников, инвесторов и предпринимателей из 124 стран.

В мероприятии, прошедшем в Стамбульском выставочном центре TÜYAP, приняли участие ведущие компании оборонной промышленности Турции.

Особое внимание посетителей выставки привлекли Bayraktar TB2, разработанный Baykar Teknoloji, и бронетранспортер Amazon производства компании BMC.

В ходе выставки было отмечено, что турецкие специалисты, развивая технологию БПЛА, продолжают работу над проектом беспилотного боевого самолета.