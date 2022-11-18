Принц Гарри и Меган Маркл могут развестись

В британских таблоидах распространяются слухи о том, что принц Гарри может развестись со своей женой - бывшей американской актрисой Меган Маркл, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Все началось с заявления эксперта по королевской семье - 73-летней писательницы Колин Кэмпбелл. Она написала в блоге, что союз герцога и герцогини Сассекских находится на грани распада и пара якобы уже живет раздельно и консультируется с юристами. Также принц Гарри и Меган стараются сократить до минимума публичные выступления.

Как пишет Daily Mail, кроме того, пара, которая постоянно привлекает внимание общественности, вряд ли присоединится к королевской семье на празднование Рождества (первого без королевы Елизаветы II) в Сандрингеме. А журналисты The Mirror обратили внимание на то, что Гарри и Меган даже не опубликовали публичных поздравлений королю Карлу III.

Пока нет информации о том, с кем в случае развода (если он подтвердится) могут остаться дети принца и его жены - маленькие Арчи и Лилибет.