https://news.day.az/world/1512591.html Толпа мигрантов незаконно пересекает границу США и Мексики - ВИДЕО
Толпа мигрантов незаконно пересекает границу США и Мексики - ВИДЕО
С помощью тепловизионного видео в Техасе показывают большую группу мигрантов, которая незаконно пересекает границу.
Как передает Day.Az, за последние 24 часа в секторе Дель Рио было совершено более 1400 незаконных переходов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре