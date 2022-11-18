Толпа мигрантов незаконно пересекает границу США и Мексики
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С помощью тепловизионного видео в Техасе показывают большую группу мигрантов, которая незаконно пересекает границу.

Как передает Day.Az, за последние 24 часа в секторе Дель Рио было совершено более 1400 незаконных переходов.