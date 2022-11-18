https://news.day.az/world/1512593.html Ещё две страны вступают в Шенген - Австрия против
Ещё две страны вступают в Шенген - Австрия против
Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в эфире радиостанции О1 заявил, что страна не поддержит вступление Болгарии и Румынии в Шенген, передает Day.Az.
"Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет", - отметил глава ведомства.
По его словам, миграционная система Европейского союза (ЕС) не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени. Он добавил, что страны ЕС вынуждены сами защищать свои границы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре