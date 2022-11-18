Ещё две страны вступают в Шенген

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в эфире радиостанции О1 заявил, что страна не поддержит вступление Болгарии и Румынии в Шенген, передает Day.Az.

"Как министр внутренних дел, который отвечает за безопасность, я говорю четкое нет", - отметил глава ведомства.

По его словам, миграционная система Европейского союза (ЕС) не работоспособна, в связи с чем пограничный контроль не осуществляется в нужной степени. Он добавил, что страны ЕС вынуждены сами защищать свои границы.