Лондону и Нью-Йорку предрекли затопление

Обширные районы Лондона, Нью-Йорка, Бангкока и других крупных городов мира могут оказаться под водой к 2100 году, если среднемировая температура повысится на три градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня. Об этом сообщается в исследовании некоммерческой организации Сlimate Сentral, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По прогнозам специалистов, глобальная карта планеты может измениться на фоне повышения уровня воды - многие города станут непригодными для жизни, что вынудит сотни миллионов людей переехать.

Исследователи сочли текущие меры государств по сокращению вредного воздействия на планету недостаточными для выполнения целей Парижского соглашения по климату - сдержать рост температуры на отметке 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Повышение уровня моря специалисты считают неизбежным - по прогнозам экологов, текущая траектория выбросов нагреет планету на 2,7-3,1 градуса Цельсия к концу столетия.

Последствия глобальной катастрофы затронут миллионы людей во всем мире. Волны будут случаться чаще и длиться дольше, вызывая засухи и глобальную нехватку продовольствия. Увеличится распространение болезней, глобальная миграция, а также по мере таяния ледников будет повышаться уровень моря.

По оценкам ученых, сейчас в подверженных затоплению районах проживает до 275 млн человек. Одним из наиболее пострадавших при таком сценарии западных мегаполисов станет Лондон - он расположен низко над уровнем моря, поэтому повышение температуры даже на два градуса Цельсия может залить водой центральную часть британской столицы вдоль реки Темзы к 2100 году.

По другую сторону Ла-Манша северная Франция, Бельгия, Германия, а впоследствии и около половины Нидерландов также окажутся под водой - к концу века будут затоплены сельскохозяйственные поля и ветряные мельницы. Если уровень моря поднимется в соответствии с текущими прогнозами, только центр Амстердама и Гаага смогут стать отдельными островами.

Повышение температуры также угрожает нескольким крупным городам США. Так, под водой рискуют оказаться некоторые части Нью-Йорка, включая нижний Манхэттен, Джерси-Сити и ряд районов Ньюарка. Южное побережье Лонг-Айленда и его Барьерных островов тоже пострадают от наводнений.

При этом исследователи ожидают, что сильнее всего от повышения уровня моря пострадают жители Азии - самым уязвимым для затопления специалисты назвали китайский Шанхай. Согласно представленной Climate Central модели, сменить место жительства в результате катастрофы придется 17,5 млн человек. По прогнозам специалистов, паводковые воды также могут практически полностью уничтожить столицу Таиланда Бангкок.