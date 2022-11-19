В США упал самолет с 53 собаками на борту

Самолет, перевозивший 53 собаки в приют, во вторник упал на поле для гольфа в американском штате Висконсин, в результате аварии все члены экипажа и животные выжили. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета The Washington Post.

Как заявил генеральный менеджер гольф-клуба, около 9 утра несколько его сотрудников стали свидетелями того, как самолет пролетел между деревьями и совершил жесткую посадку на поле для гольфа.

По данным газеты, все собаки и члены экипажа выжили, но некоторые из них получили незначительные травмы.

В среду началась кампания по поиску дома для спасенных собак, по меньшей мере одна из них уже нашла новых хозяев.

Информация о причинах аварии не приводится.