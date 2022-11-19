Спецпредставитель США по климату заразился коронавирусом

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри получил положительный результат теста на COVID-19 во время конференции СОР-27, которая проходит в Шарм-эш-Шейхе. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он полностью привит, в том числе бустерной дозой, и испытывает легкие симптомы. Он работает со своей командой по переговорам и иностранными коллегами по телефону, чтобы обеспечить успешный исход СОР-27", - приводит агентство слова представителя дипведомства.

Конференция ООН начала работу в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября. Во время форума, который должен был завершиться 18 ноября, но был продлен на сутки, до 19 ноября, состоялись сотни мероприятий. Египетский город принял свыше 62 тыс. участников, включенных в официальные делегации стран и делегации международных организаций. СОР-27 освещают более 3 тыс. журналистов.