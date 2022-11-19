Во Франции поезд сбил группу военных на учениях

Группа французских военных попала под поезд во время учений, один человек погиб. Об этом сообщило в пятницу Министерство вооруженных сил Франции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В четверг, 17 ноября 2022 года, примерно в 20:40 (23:40 GMT+4), группа солдат проводила сводные учения в рамках общей базовой подготовки (ОБП) в регионе Фрежюс (департамент Вар). На высоте Пюже-сюр-Аржен солдаты пересекали железнодорожное полотно в тот момент, когда по этому пути шел поезд", - говорится в заявлении, которое опубликовал глава оборонного ведомства Себастьен Лекорню.

Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший также был эвакуирован "в шоковом состоянии".