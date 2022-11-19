https://news.day.az/world/1512622.html Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету
Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету
Северная Корея 18 ноября выполнила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az.
"МБР нового типа "Хвасон-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 милометров, а максимальная высота - 6040,9 метра", - сказано в сообщении.
Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил запуском.
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