Северная Корея под руководством Ким Чен Ына запустила баллистическую ракету
Depozit faizini öncədən al!

Северная Корея 18 ноября выполнила запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az.

"МБР нового типа "Хвасон-17", запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4 135 секунд, дальность полета составила 998 милометров, а максимальная высота - 6040,9 метра", - сказано в сообщении.

Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил запуском.