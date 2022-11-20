https://news.day.az/world/1512632.html Пустыня в Саудовской Аравии превратилась в «озера» - ВИДЕО
Пустыня в Саудовской Аравии превратилась в «озера» - ВИДЕО
Проливные дожди на севере Саудовской Аравии превратили обширные районы в пустыне в реки и озера. Об этом сообщает Political Lore, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В сети появляются кадры, как автомобилисты едут по протяженной трассе, проложенной в пустыне, а рядом с дорогой располагаются залитые водой участки пустыни.
По информации издания, в отдельных районах также выпал град - из-за этого вода в пустынных реках перемешалась со льдом.
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