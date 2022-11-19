Местные жители разрушают испытательный лечебный центр в Гуанчжоу
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Местные жители разрушают испытательный лечебный центр в Гуанчжоу на юге Китая.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Протесты в Китае против жёстких карантинных мер вызывают всё более агрессивную реакцию населения.