https://news.day.az/world/1512638.html Местные жители разрушают испытательный лечебный центр в Гуанчжоу - ВИДЕО
Местные жители разрушают испытательный лечебный центр в Гуанчжоу - ВИДЕО
Местные жители разрушают испытательный лечебный центр в Гуанчжоу на юге Китая.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Протесты в Китае против жёстких карантинных мер вызывают всё более агрессивную реакцию населения.
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