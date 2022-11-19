Ким Чен Ын впервые показал свою дочь

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) типа "Хвасон-17" впервые публично показал свою дочь Ким Джу Э. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава Северной Кореи, который сам отсутствовал на публике около месяца, был показан в главной газете страны "Родон Синмун" на фотографиях с дочерью, в том числе на той, где они держатся за руки и идут перед ракетой, когда она еще размещена на пусковой установке.

В Bloomberg считают, что дебютное появление Ким Джу Э в государственных СМИ намекает на планы преемственности в последней непрерывной семейной династии времен холодной войны. При этом официальное государственное корейское центральное информационное агентство отмечает, что Ким присутствовал на полигоне со "своей любимой дочерью и женой", чтобы "лично руководить всем ходом испытательного огня".